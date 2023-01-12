大立光（3008）今日召開法說會，依例在法說會前先行公布去年獲利，經結算，去年第四季營收為143.9億元，EPS30.1元，較去年第三季EPS61.01元的旺季表現呈腰斬，EPS落在全年的低點，不過，因去年前三季表現還不錯，全年營運出現明顯的觸底反彈，經結算去年全年營收為476.75億元，較前年469.62億元微增2％，在獲利部分，去年累計稅後盈餘為226.19億元，亦較前年的186.71億元，上揚21％，換算2022年EPS為169.47元，小贏前年的139.28元。