為讓父母過好年，可在年前添購孩子所需用品，台北市長蔣萬安宣布，提前於17日撥放0到4歲育兒津貼及5歲兒童就學補助，依胎次每童可領5000元至7000元，預估6萬6000人受益。

社會局表示，0到4歲育兒津貼原預計29日發放，5歲兒童就學補助則原定20日發款，2項都因應過年提前至17日撥放，就是讓家長及孩子能開心過年，依胎次每童可領5000元至7000元，預估6萬6000人受益。

社會局也說，除了育兒津貼外，針對弱勢家庭也已於5日撥入弱勢兒少生活補助3000元，及15日將撥入特殊境遇家庭子女生活津貼2640元。

社會局表示，為擴大照顧育兒家庭，今年起育兒津貼取消所得稅率20％的排富限制，就學補助更擴及未就學的兒童，呼籲有0到5歲兒童的家長記得提出申請，若先前曾申請育兒津貼或就學補助不符合資格者，務必至兒童戶籍地區公所重新提出申請。