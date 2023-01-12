重症醫師黃軒今天在臉書上指出，根據美國最新研究，感染新冠病毒後會發生器官老化的情形，其中腎臟、腦，以及心臟器官都會受影響。對此中央流行疫情指揮中心駁斥，指出該研究應是監測過去感染Delta、Alpha變異株的病患，Omicron是否會加速器官老化仍有待更多資料釐清。

黃軒根據美國聖路易斯健康中心，Ziyard醫師的研究成果指出，在新冠確診病患身上發現，包含腎臟、腦、心臟等器官都出現加速老化的情形，且這類現象容易出發生在具有長新冠症狀的患者，以及曾住院過的感染者。

該研究指出，一般而言腎功能在經過3至4年後，約會下降3％～4％，但感染新冠病毒一年後，患者的腎功能卻已經下降3％～4％，推測可能與病毒抗原持續在體內造成發炎反應有關。

不過指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞澄清，指出該研究應是監測過去Alpha、Delta變異株的病患，目前對於Omicron變異株是否也具相同危害仍屬未知，畢竟監測病患感染後的器官狀況需花一定時間，Omicron在去年才出現，理論上應無法統計相關監測結果。

羅一鈞指出，臨床上也發現，Omicron病患的長新冠比例，以及嚴重度與前幾代病毒株相比都較低，是否也會對人體器官造成加速老化的現象，仍有待更多數據證實。