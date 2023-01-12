農曆春節即將來臨，不少人都會趁機大掃除，把家裡環境打掃乾淨，也順便「除舊布新」，迎接新的一年。命理網站《旺好運》發文指出，在風水上會建議，打掃時要特別加強玄關、廚房和浴室，只要做好了，就可以讓財運、事業運都旺起來。

▎玄關

玄關是運氣的入口，也是迎接財神的地方，除了平常就要保持乾淨清爽外，也是過年大掃除的重點之一，建議趁此機會，把玄關處的鞋櫃擦拭乾淨，並淘汰不穿的舊鞋，再把夏天、冬天的鞋子分類擺放，千萬不要堆置在鞋櫃外，造成髒亂；另外也可以在鞋櫃上放綠色植物，不但能增加生氣、淨化空氣，還有助於財運。

▎廚房

廚房在風水中代表財庫，也影響著全家人的運勢，因此整理廚房就像整理錢包一樣重要，尤其爐灶、冰箱是烹飪與儲存食物的重要地方，而食物又代表財富，因此要特別注意容易藏污納垢的抽油煙機，冰箱內放太久、不宜食用的廚餘也要一併清理乾淨。

▎浴室

浴室的整潔程度會直接影響人體健康，像是浴室潮濕容易發霉，就不適合擺放容易沾染到細菌與晦氣的衣物、雜物以及女性生理用品等；另外也要特別注意排水孔和馬桶的清潔，只要水路暢通，就代表屋主的財路也一路暢通，還有浴室的鏡子要保持明亮，能有照亮偏財運的效果。