119消防節即將到來，台北市長蔣萬安下午出席消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮。北市消防局從3千多名消防員選出27位優秀警、義消防員，另外也頒發感謝狀給推動消防市政有功的民間團體代表及善心人士，其中更包括捐贈多台救護車的股市名人阿土伯李金土，蔣萬安表示，感謝各界警義消的付出。

蔣萬安致詞時表示，119消防節是屬於消防同仁的日子，恭喜在3千多名消防、義消同仁中脫穎而出，獲得消防人員最高榮譽「金龍獎」的27位優秀同仁，並期許其他同仁未來在工作崗位上以獲獎者為榜樣，追求更優質的服務品質。

另外蔣萬安也感謝去年協助推動消防市政有功的民間團體代表及善心人士，包括：松山慈祐宮、台北葫蘆寺等50個民間團體及善心人士；以及長期協助市政工作推動的台北市消防之友會及台北市消防協會等。

蔣表示，去年由慈善團體及善心人士愛心捐贈的救護車、消防車、住宅用火災警報器、各式救災救護裝備器材及訓練經費等，高達1億1707萬餘元，因此今天也頒發感謝狀給129名協助推動市政有功人員。

其中一名獲頒感謝狀的人為阿土伯，曾創下台灣消防史上最大筆個人捐贈紀錄，捐贈總金額高達1億元。因阿土伯年紀已大，蔣萬安特別走下舞台攙扶阿土伯，並頒發感謝狀謝謝阿土伯慷慨解囊捐贈救護車。

蔣萬安表示，過去3年的防疫挑戰，救護人員身著密不透風的防護衣，不僅費時還要忍受溼熱的難忍，即便如此，台北市專責救護隊仍表現優異，急救到院前心肺功能停止(OHCA)患者，康復出院仍高達111人。

蔣萬安也勉勵消防人員「以市民為核心、以民意為依歸」，為所有市民建立更有效率的急救與防救災體系，建置優質防災安全臺北城，朝向首都永續發展目標邁進，共同迎接美好的未來。