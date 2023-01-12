每個地方的習俗不同，在路邊看到神秘儀式千萬別亂摸。一名網友分享，在路邊看到石頭與檳榔組成的特殊陣法，提醒大家不要觸碰，因為這是卑南族的特殊儀式，引起網友討論。根據原民會的資料，這是卑南族巫師擺的「檳榔陣」，菁仔象徵人，若想要讓某人頭痛、肚子痛，就拿針往對應的部位紮。

一名男網友今在臉書社團《路上觀察學院》分享照片，從畫面中可見灰色的柏油路上，數顆被剖開的檳榔被擺成了2條平行線，左側那條線的尾端則擺著一顆大石頭，大石頭的旁邊整齊的擺著4排完整的檳榔，看上去相當神秘。

路邊驚見神秘儀式，引起網友討論。（圖／謝姓網友提供）

貼文引起網友討論，「這是什麼摩斯密碼」、「50元的檳榔，自己任選？」、「慧根不夠，看不太懂這是在擺什麼」、「遠看還以為是蛋」、「乍看以為是螞蟻要辦流水席了」、「檳榔陣法」、「這種儀式是什麼用途？」

有內行網友解釋說，這是卑南族的「檳榔陣」，是卑南族的巫師在做法事，而陣法裡的檳榔是做為法器來用的，如果大家在路邊看到的話，記得不要亂摸，就靜靜的離開就好。

根據原住民委員會網站資料顯示，卑南族巫師進行的各類型儀式，除了收穫期間不能用檳榔祭祀外，其他狀況下不可缺的祭祀品就是檳榔。而卑南族更是以「檳榔陣」的巫術出名，他們認為菁仔是人，蒂部像人頭，綠色果實則是人體，所以卑南族巫師會將小珠子塞入檳榔內部，有時會加上鐵片，若想要讓某人頭痛、肚子痛，就拿針往對應的部位紮針。