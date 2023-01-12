用多開放一張、多買20萬元，取代升息。金管會12日宣布，將自2023年5月1日起，擴大開放小額終老保單每人投保額度，從一人最多限購三張，擴大為四張，壽險有效契約最高保額由70萬元拉高為90萬元，但保單預定利率維持2％。

小額終老保單即是為了因應高齡化、提高國人保障，推出低保額、低保費的類政策性保單，2016年出時，一人限購一張，最高保額30萬元，但因有效拉高保障，保費又比同保額終身壽險便宜，因此金管會在2019年3月及2021年2月各擴大開放一次，每次增開一張及保額20萬元。

目前是一人限購三張，合計保額最高70萬元，2022年小額終老新契約保費55.12億元，較2021年大幅成長54.6％，有效契約亦成長30％以上，保險局局長施瓊華表示，小額終老保單被保險人達55歲以上者逾四成，顯見對普及高齡者基本保障成效顯著，所以再次開放小額終老的投保限制，拉高張數及最高保額。

雖然2022年12月新台幣保單責任準備金利率拉升1碼（0.25個百分點），拉升到1.75％，但因為過往小額終老保單預定利率2％，比責準利率1.5％高出許多，壽險公司賣越多就要提更多保費不足準備金，因此保險局2023年並未再拉升小額終老的預定利率，但透過拉高保額及張數，讓需要保障的民眾可用比現在便宜的保費，拉高保障。