大湖地區農會12日上午舉辦農民節慶祝活動。（謝明俊攝）

大湖地區農會12日上午舉辦農民節慶祝活動。（謝明俊攝）

大湖地區農會12日慶祝農民節舉辦米食推廣活動，曾經擔任過南庄鄉農會理事長的苗栗縣長鍾東錦到場致詞，特別期許其它農會向大湖農會學習，將農會經營盈餘回饋給會員、家政班、四健會等組織。大湖地區農會總幹事徐欽志利用機會當面向縣長請願，以今年草莓因天候過熱導致病害，農委會勘災卻歸因為管理不當，對莓農並不公平。

大湖地區農會是縣內唯一一個業務跨越大湖鄉、泰安鄉等2個鄉的農會，泰安鄉是苗栗縣18個鄉鎮市中未設置農會的鄉鎮，相關農會業務都由大湖地區農會兼管。

大湖地區農會12日上午舉辦農民節慶祝活動。（謝明俊攝）

大湖地區農會因栽種草莓、高接梨、枇杷、柑橘等高經濟價值水果，成為全國重要的水果產地，大湖地區農會因推廣輔導農民栽植這些高價水果，也成了全國營運收益表現亮眼的農會之一，由於大湖過去在栽種草莓以前，多半的河谷農田還是以稻作為主，所以大湖農會在傳統上仍相當重視稻作衍生的農產加工品，因此，在每年年終舉辦的農民節活動，仍會以客家米食產品為主軸，來傳承客家傳統米食文化。

大湖地區農會12日上午舉行農民節慶祝活動，苗栗縣長鍾東錦專程前往祝賀致詞，鍾東錦期望縣內農會努力發展各地特色農業，農會如有盈餘，也可以將盈餘回饋給會員，如家政班、四健會等。

大湖地區農會12日上午舉辦農民節慶祝活動，農會總幹事徐欽志為莓農發聲抱不平。（謝明俊攝）

今年大湖地區草莓因先前生長期間天氣持續炎熱，衍生出萎凋病、葉枯病，影響面積超過3成，經農會向鄉公所、縣府反應申請農業天然災損勘驗，卻被農委會駁回，總幹事徐欽志因而當面向縣長鍾東錦陳情，希望農糧署能夠重視莓農反應，否則今年大湖莓農恐將虧本。