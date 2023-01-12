義務役延長至1年，日前拍板後引起各界討論，尤其年輕人對此事大多不滿。總統府副祕書長黃重諺昨（11）日接受專訪時，首度曝光一張總統蔡英文與國防部副部長柏鴻輝等人，在總統官邸蹲著開會的照片；不過曾任總統府前秘書長的國民黨台北市前議員羅智強直言，該照片一定是擺拍，「總統府這些放照片的人，真的要抓去打屁股了！」

羅智強今日在中天節目《大新聞大爆卦》表示，蔡英文與官員在總統官邸蹲著開會的照片，其實透露了幾個嚴重的問題，第一個就是國防部官員完全沒風骨，有人蹲著、還有人彎腰，一起陪蔡擺拍，「這要開多少會？你給我彎在那56次彎彎看，你要蹲可以蹲多久？」

「蔡英文的習慣，我不知道為什麼是這樣子！」羅智強質疑，兵役制度是非常嚴肅的問題，總統府內明明有許多專業會議室，且官邸到總統府也很近，沒道理一定要在官邸蹲著討論重大的國防政策，痛斥「蔡英文懶惰到連總統府都不進去」。

羅智強以前總統馬英九為例指出，除非是很輕鬆的會客才有可能在官邸，否則只要是開會，不論多晚都會在總統府進行，而討論國防政策，更不可能以蹲在地上的態度面對，「既然不可能，那事出反常必有妖，就是擺拍啦。」