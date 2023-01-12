睽違10年，全球關注的「2023世界棒球經典賽（WBC）」A組預賽，將於3月8日到12日在台中洲際棒球場登場，台中市長盧秀燕12日召開市府跨局處推動會議，美國職棒大聯盟副總裁兼WBC主席Jim Small也出席，他強調，台中市運動友善城市，也是台灣的棒球首都。

台中市府運動局長李昱叡指出，本屆賽事預賽分為A、B、C、D四組，A組包括中華隊、古巴及荷蘭、義大利、巴拿馬，將取前兩名進軍東京複賽；台中市曾獲世界棒壘球總會頒發「世界棒球之都」，很榮幸能舉辦此次預賽。

盧秀燕表示，全球僅4座城市有資格舉辦世界棒球經典賽，台中是其中之一，市府全力以赴籌備；舉辦此次賽是可提高台中市的國際能見度，也展現灣參與國際賽事的能力，更是城市行銷的好機會，市府「有決心、有誠意」，務必要辦好。

Jim Small指出，2023年世界棒球經典賽」官方首場比賽就在台中舉辦，睽違10年，賽事再度選定台中舉辦，讓世界各地將關注台中，也感謝市府對賽事的支持，希望與市府合作，以舒適的環境迎接來自世界各地的球員。

李昱叡強調，為了辦好賽事，市府定期召開跨機關協調會議，12日討論的內容主要針對賽事規模、外賓及外隊來台規畫、城市外交、觀光美食、交通服務、運動文化等面向。