農曆將屆，台中市政府於12、13日及1月16、17日共開設47處疫苗快打站，提供長輩施打莫德納次世代BA.4／5雙價疫苗。市長盧秀燕12日至西區慈濟靜思堂民權會所快打站視察時呼籲，年節返鄉人潮多，呼籲抵抗力不足的長輩、小朋友等，加強注射疫苗，提高保護力。

市長盧秀燕前往快打站視察時表示，市府總動員共開設288場次，由各區公所在鄰里發放施打通知單，歡迎長輩依時依地前往注射，提高保護力，讓自己與家人都安心。

市長盧秀燕12日上午前往快打站，視察報到區、掛號區、意願填寫區、等候區、注射區及留觀區，肯定動線井然有序，她也關心醫護人員問診情形，叮嚀留觀區的長者多喝水。

台中市政府指出，12、13日提供75歲以上長者接種；1月16、17日提供65至74歲長者和55歲以上原住民接種，預計4天服務37萬名符合資格的長輩，跟以往快打站一樣，長輩不需預約、排隊，由各區公所在鄰里發放注射通知單。

民政局長吳世瑋表示，這次符合接種資格長者約37萬人，包括75歲以上約12萬人、65歲至74歲長者約25萬人，是相當龐大的施打量，市府團隊再次結合醫護量能全力動員，透過「免預約」的快打站制度，結合民政、衛政、區里等系統，期盼提高注射能量，增加長者個人防護力。

民政局指出，這次快打站開設以里活動中心為主，已透過區公所發放疫苗接種通知單，長輩只要完成接種2劑基礎劑，並和前1劑間隔滿84天，皆可依通知單上時段及地點，持健保卡、小黃卡、通知單及接種意願書前往接種。

另設籍台中市符合接種資格長者，如未收到通知單，也不必慌張，可於接種時間內持健保卡、身分證及黃卡直接至快打站接種，歡迎長者踴躍施打，一起守護自身及家人健康。

民政局說，近日國內外新冠變種病毒來勢洶洶，國人農曆年節返台及走春頻繁，提醒市民朋友不論是否曾確診過，都建議施打次世代疫苗，同時呼籲市民持續落實手部衛生等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，人潮較密集區仍建議戴口罩，共同維護城市健康。