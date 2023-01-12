監察院指出，公視基金會多屆董監事長期延任、延宕提名未改選，且因缺乏獨立與穩定之經費來源，嚴重影響治理與營運，以致董監人事與經費問題引發政治力介入質疑，監委王美玉、紀惠容、葉大華調查認定行政院與文化部有行政怠失，提案糾正，促請確實改善，並通盤檢討研議修法。

公視基金會第5屆董、監事改選作業即曾無故稽延，曾遭監察院糾正，第6、7屆仍出現由上屆延任情事，第7屆甚至延宕近3年，111年5月9日始完成選任，看守董事會因缺乏正當性且作為消極，行政院依法負有董、監事候選人提名權責，深知「董、監事選任門檻」修法急迫性，卻怠於修法，且未積極督促文化部辦理補提名作業。

監察委員王美玉、紀惠容、葉大華調查認定行政院與文化部均有行政怠失，提案糾正。監察院教育及文化委員會於本年1月12日通過調查報告，促請行政院及文化部改善缺失，並通盤檢討研議公共電視法修法事宜。

3位監委指出，公視基金會第7屆董、監事延宕近3年始完成選任，由上屆董監事延任組成之看守董事會，不僅缺乏正當性，且嚴重影響重大決策之作成及內部經營管理，文化部未積極辦理補提名作業，且對於「公視董、監事改選作業時程」、「審查委員消極資格條件」、「審查委員會同意權門檻數額計算基準」等重要事項未予法制化，審查實務問題叢生，又未保障公視基金會具有獨立且穩定之經費來源，引發政治力控制之質疑，有失主管機關職責。

監委表示，行政院依法負有董、監事提名權，且為各式專案補助計畫核定機關，深知公視基金會人事、經費困境，且行政院在辦理第5屆改選時即曾延宕提名作業，在102年遭本院糾正，仍坐視多屆董、監事長期延任，遲未提出修法草案送立法院審議，難辭怠失之責。

調查報告指出，公共電視法已超過10年未作修正，文化部已體認現行公共電視無法符合國內社會對公共媒體期待，也落後國際傳播產業發展潮流，無法因應產業數位化的全球趨勢。

調查報告提及，專家學者於監察院諮詢時指出，我國並無公共媒體上位政策及整合傳播政策之主管機關，且缺乏具有國際品牌形象及公信力之媒介，不利外國記者取得我國重要新聞事件之正確訊息，及將臺灣文化行銷海外。行政院允宜督促文化部會商相關部會意見，通盤檢討並儘速研議修法，以利策劃數位時代之營運方針，強化臺灣文化主權與話語權。