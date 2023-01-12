因汽油與能源價格大跌，美國去年12月消費者通膨料將較上月略為下滑，但與前年同期相比漲幅可能仍然高得讓人難受，恐不足以讓聯準會停下緊縮腳步。

根據道瓊斯所做的調查，受訪經濟學家預估美國2022年12月消費者物價指數（CPI）較11月下跌0.1%，但仍將較2021年上揚6.5%。相較之下，去年11月CPI月漲0.1%、年漲7.1%。

與去年6月創下的高峰（年漲9.1%）相比，目前美國消費者通膨已大幅放緩。

此外，受訪經濟學家預估去年12月排除能源與食品價格的核心CPI月漲0.3%、年漲5.7%。相較之下，去年11月核心CPI月漲0.2%、年漲6%。

安侯建業（KPMG）首席經濟學家Diane Swonk在談到美國12月通膨估將放緩時表示，我們張開雙臂歡迎它，這是個好消息，這很好，也提振了去年第四季的消費者支出，但還是不夠。

美國將於美東時間周四上午8時30分公布12月CPI，這是聯準會在2月1日做出利率決議前最後一份消費者通膨報告，因此成為金融市場密切關注的頭等大事。現在有一些操盤手押注美國去年底的通膨將比經濟學家所預測的降溫更多，稱先前公布的12月就業報告顯示薪資增長意外疲弱，還有其他數據顯示通膨預測下滑。

在通膨數據發布前夕，周三美股大漲。Bleakley Financial Group投資長Peter Boockvar表示，市場對這份通膨報告抱持著「杯子半滿」（樂觀）的看法，通膨將結束，聯準會的升息工作幾乎已經完成。他們會記得過去兩個月的CPI數字遠低於預期，然後假設這次情況也會如此。

目前在期貨市場，交易員仍持續押注美國央行將在2月會議縮小升息幅度至25個基點，但有些經濟學家預期聯準會仍將升息50個基點。認為美國央行下次會議將升息2碼的占比約為20%。

聯邦基金利率區間目前在介於4.25%～4.5%，根據聯準會去年12月會議發布的點陣圖，該央行預期基準利率將在今年升至5.1%（中值）時到頂。

隨著供應鏈越來越正常，商品通膨料將繼續下降，市場可能將關注焦點轉向服務方面的通膨。道富集團（State Street）首席經濟學家Simona Mocuta表示，在下一份報告中，汽油價格不會再帶來一樣的助益，我希望看到一些非必需消費方面的通膨降溫，我認為現在的重點就是服務方面的通膨。

此外，安侯建業首席經濟學家Swonk表示，聯準會也擔心可能出現第二波的供應鏈衝擊，無論是因為中國突然放棄清零防疫政策，還是因為俄烏戰爭。美國央行不想過早宣布戰勝通膨，他們非常清楚的表明這一點，他們說了一遍又一遍，但就是沒人聽。

經濟學家預期另一個關鍵指標「個人消費支出平減指數」（PCE deflator）可能顯示去年底美國核心通膨放緩到甚至比聯準會所預期的3.5%更低。一些預期美國經濟將陷入衰退的經濟學家主張聯準會將在今年底之前就降息，市場也是這麼看，儘管聯準會預測要到2024年才可能降息。

有些策略師預期聯準會官員發表的談話將開始偏向鴿派，與市場看法的分歧也會減少。波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）周三在接受紐約時報訪問時表示，她傾向於支持在下次會議升息25個基點。Fundstrat創始人Tom Lee周三表示，我們認為未來幾個月的變化之一，是聯準會很快會意識到，比起扭轉將導致數百萬人失業的經濟衰退，改變通膨說法的成本低廉許多。