前一日才剛表示，要幫旗下知名服飾品牌Uniqlo以及GU等員工加薪的日本迅銷控股公司（Fast Retailing），12日公布最新財報，繼去年創新高之後，上個財季營業利益小幅滑落2%左右。

迅銷指出，截至2022年11月底的3個月期間，營利共為1171億日圓，約8.9億美元，2021年同期則是1194億日圓。同時，也比路透社匯集各方資料得來的預估值1353億日圓要低。

迅銷表示，除了大中華以及日本地區以外，Uniqlo服飾商品在其它世界各地，基本上獲利都是增加的。同時，全年獲利預估還是維持在3500億日圓不變且希望能達標。

日本最大零售業者迅銷，11日曾拋出一顆加薪震撼彈，幅度差不多在4成左右。薪水增加的員工額手稱頌，因可稍微紓解被通膨大漲壓得喘不過氣的日常生計。另外，日本政府也是拍手叫好，因可兌現之前所開出的部分政治支票。

全世界有高達3,500多家實體服飾門市的迅銷，靠著歐美方面的成長，彌補中國大陸因嚴格抗疫限制導致業績受到的影響。由於在中國大陸有接近900家Uniqlo店面，比日本還要多，故迅銷業績表現也被視為大陸景氣風向球之一。