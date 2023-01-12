日盛投信12日表示，根據美系金融機構發表REITs年度投資展望分析，高齡住房（Senior Housing）、工業、預製房屋及自助倉儲等四大產業REITs，將是2023年最具投資機會的優質標的！這些相關產業REITs將在2023年展現出最具彈性的定價能力，並有機會見到最佳的營收與盈利成長表現。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，全國不動產投資信託協會（Nareit）統計過去45年歷史中六度經濟衰退時期顯示，基於交易市場往往是經濟領先指標，因此經濟實際進入衰退時不論是上市股票或上市REITs平均表現均優。此外，REITs為人所知在經濟衰退至復甦期更有優於股市的表現機會。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，受2022年資本市場動盪影響，上市REITs市價大幅修正，因此市價已過度偏離未上市私募REITs價值約三成之多、且相對自身淨資產價值（NAV）折價近2個標準差。回顧2008年全球金融危機，及2020年新冠疫情大流行時，上市REITs市價同樣產生偏離，但隨後強勢修復時期便具有超越表現。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊分析，去年第三季高齡住房需求來到NIC機構自2005年統計以來的最高水準，且運營商已實現租金增長4.4％，為歷史最強勁的數值。各類住房入住率皆提升，尤其輔助生活住房（AL）租金增長更達創紀錄的4.9％，依此復甦節奏入住率將在2025年回到大流行前水準，仍對老年住房、醫療辦公室和實驗室空間REITs的長期前景持樂觀態度，建議可善用長照醫療REITs基金參與成長契機。