館員將廢棄紙袋加上巧思，製成兔年福袋，袋裡有文具、玩具等禮物。（楊靜茹攝）

埔里鎮立圖書館鼓勵親子寒假期間享受閱讀，推出50份限量「兔年福袋」。（楊靜茹攝）

埔里鎮立圖書館員布置福袋區，超級卡哇伊又應景的「兔年福袋」超級吸睛。（楊靜茹攝）

全台各百貨公司推春節福袋，讓民眾試手氣，南投縣埔里鎮公所也推小朋友版福袋，鎮立圖書館為了鼓勵親子寒假期間享受閱讀，推出50份限量「兔年福袋」，14日起國小1至6年級學生借滿30本書，就可以領取乙袋。鎮長廖志城說，館員將募得的廢棄紙袋加上巧思製成福袋，成為環保、創意兼具的神秘禮物。

廖志城表示，春節前家家戶戶都會大掃除，並清出很多用不到的紙袋，丟了又十分可惜，於是埔里鎮立圖書館模仿百貨、超商所推出高CP值春節福袋模式，將募得的廢棄紙袋，袋口黏貼兔寶寶耳朵，再繪製水汪汪大眼，或花環、蝴蝶結等點綴，就成了超級卡哇伊又應景的「兔年福袋」，農曆年前推出小朋友版的「兔年閱讀驚喜福袋」。

埔里鎮立圖書館指出，「兔年閱讀驚喜福袋」裡有小朋友喜愛的文具、玩具等禮物，元月14日（周六）上午9時起，鎮內國小1至6年級學童在館內挑選30本喜愛的書籍，並到櫃檯完成借閱程序，館員就會贈送1份福袋，由於數量只有50份，小朋友要把握機會。

圖書館員說，就算沒有搶到兔年福袋，鎮上學童也不用傷心，還可以向館方索取閱讀集點卡，參加館內長期舉辦的「閱讀集點趣」活動，借5本書就有1點，集滿10點以上，就能兌換喜愛的玩具或文具，如集滿100點可兌換桌遊、疊疊樂等益智玩具。