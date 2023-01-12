兵役將延長為1年引發全國熱議。總統府副秘書長黃重彥昨（11）日受訪透露，此調整方案前後修改了56或57個版本，並公開了一張總統蔡英文和國防部將領們，在總統官邸蹲著開會的照片。對此，前立委郭正亮直呼，此案修改了那麼多次，實在是太可怕了，因為決策「怎麼會拖成這樣？」

黃重諺昨在網路節目《齊有此理》透露，兵力結構調整方案的說帖，前後修改了56或57個版本，唯一的目的，就是要在第一次向公開說明時，就讓民眾覺得改革是對的、方向是好的，且容易聽得懂。黃重諺還拿出一張蔡英文蹲在地上，與國防部副部長柏鴻輝、國防部發言人孫立方等人討論兵役制度改革的照片，並且說道，當時已經討論到第40多個版本，從蔡總統手指著一個一個字、字字斟酌去修改意見，就能知道這個過程多嘔心瀝血，多麽被看重。

中天政論節目《大新聞大爆卦》今就相關議題進行討論，郭正亮指出，總統通常都是在最後定稿前「重點勾一勾」、指出要修改的地方，之後就定稿了，並且諷刺道，蔡政府的效率是在幹嘛？「總統這麼閒喔？」怪不得閣揆人選到現在都拿不定主意、無法拍板。

郭正亮表示，沒有人會在客廳的茶几上開會的，自己去過總統官邸，那裡有可讓很多人一起開會的大型會議桌。而對於蔡英文為何沒選擇會議桌，而是蹲在地上開會，郭正亮也直言無法理解。