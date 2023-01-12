新竹縣消防局第三義消大隊長胡雲添，加入義消逾31年，曾參與搶救四維膠帶公司火警、福國化學工廠爆炸案、921大地震及88風災等無數大小火警案件，救災經驗豐富，救人無數，今年榮獲消防署全國義消楷模最高榮譽「鳳凰獎」的殊榮。

胡雲添在1991年7月加入新工義消分隊，從基層隊員做起，擔任副小隊長、小隊長、助理幹事、副分隊長、分隊長到大隊長等職務，資歷相當完整。

胡雲添表示，他出生在純樸農村家庭，同學在外玩樂時，他要去磚窯打工貼補家用，家境並不富裕，當時的班導徐榮枝老師特別為他辦理減免學雜費。

當時的他便立下志願，爾後有機會一定要回饋社會。多年後偶然機緣，受順泉公司吳明添董事長邀請，加入義消的行列。

讓他印象最深刻的是，在一個婚宴場所用餐時，隔壁桌一位婦女休克倒下，取得緊急救護技術證照的他，當下立刻與一位助手將病患扶到平坦處，立即做CPR搶救，在救護車抵達時病患就慢慢甦醒，這個經歷加上旁人鼓勵，使他更堅定向助人道路前進。

胡雲添的子女更深受影響，先後加入救護志工及義消的行列，為新竹縣內模範志工家庭，足為典範。

消防局長陳中振表示，胡雲添個性謙遜且積極進取，親力親為，參加救災及訓練一馬當先，深獲同仁嘉許，無論是品德操守及救災工作表現均為一時之選，獲得消防署「鳳凰獎」殊榮，實至名歸。

胡雲添日前參加表揚活動，在消防署長蕭煥章、內政部代理部長花敬群陪同下晉見總統蔡英文，由行政院長蘇貞昌親臨頒獎。