高雄市各家長協會12日在三民家商召開研討會。（楊舒婷攝）

高雄市各家長協會12日在三民家商召開研討會，現場邀請教育局副局長吳文靜、家長協會以及教師工會代表、校長到場，各自闡述關於「低年級學生先用餐再放學」議題。高雄市家長團體抗議，全高雄市有246所小學，但卻有29所小學沒有在校食用完營養午餐就放學，恐造成雙薪家庭和弱勢家庭的問題；教師方也不甘示弱，提出法律來壓制家長說法，現場雙方砲火猛烈。

高雄市目前總共有246所小學，由於低年級一周有2天是屬於半天課程，但高雄市卻有29所小學未讓低年級學生用餐就放學；部分家長認為，這樣的方式容易讓雙薪家庭或是弱勢家庭的學生形成問題；但有老師認為學生食用完營養午餐再放學已經影響到教師的休息時間，教育局也統一發出問卷，要家長選擇是否同意用餐完再放學，不過問卷發出後，卻傳出有教師威脅孩童，並要求孩童回去「說服」家長勾選不同意。

「真夠悲哀！」桂林國小家長會長陳振瑞在研討會狠批，全市幾乎都有提供營養午餐，但小港區就有2所學校沒有。陳振瑞也狠酸，教育局的問卷調查為什麼不需要家長簽名？這樣不是有作票的嫌疑？難道教育局的長官都沒有小孩嗎？不知道小孩需要吃飯嗎？

「我們高雄的小孩難道有比較不會做事嗎？」在場家長陳芊築怒言，身為一位母親要的只是孩子能夠溫飽，其他縣市全都實施，為什麼只有高雄還需要填寫同意表？而教育局聲稱112學年度要全面實施，但為何要全面實施了還需要問卷調查？教育局現在反而導致了家長與教師對立。

新上國小總幹事蘇守懌表示，2年前教育局要推動時受到疫情干擾，家長會也不停反映此問題，老師也有不停提出問題及反映，但經過這2年的來回溝通，老師接受度已高達9成，但教育局發出此問卷反而搗亂程序，希望在學校努力的溝通下，教育局也能全力配合，一起解決問題。

「民主倒退？」教師職業工會代表于居正怒嗆，針對營養午餐權責早就有法律明定了，但現在大家卻想用強權來壓制在法律之上，老師只希望不要家長用暴力手段來干涉這些法律明定的規則，所有的政策都應該經過民主程序，而不是透過串聯來強制執行。

「家長團體不代表所有家長」教師政策工會主任任懷鳴拿出多所國小低年級教師聲明書，表示低年級學童與中、高年級學童共同時間食用營養午餐並無法源規定，希望大家不要以家長「團體」的力量，來代表所有家長的意思，且法律並無明定學校有職責要教師負責低年級學生用餐事宜，若要強制執行，請透過修法來改善，而不是用這樣的強制手段。

新上國小校長王彥嵓表示，這29所國小大部分都在都會區域，學生大多放學都會前往安親班，因家長無法將學生帶回家，因此學生大約在下午1點用餐，餐點與學校的營養午餐也不太一樣。程序正義上，有很多家長投訴，且資訊有不對等的狀況，但依照新上國小的同意書來看，低年級同意數平均73％，並未達門檻。

王彥嵓也說明，問卷調查發出時，甚至有出現老師威脅學生的狀況發生，教師告知學生「同意就不跟你好了」，讓學生不得不勾下不同意，但學校知情後已經對該導師進行勸導，所以還是希望能透過立法的方式，互相聆聽2端意見。

教育局副局長吳文靜在場說明，在108學年度教育局的午餐輔導委員會就有提出此需求，當時局內也想推動此政策，但考量到了諸多面向，希望議題能在校園裡形成共識才能推動，所以在去年11月有發函給29所國小，希望學校能推動吃完午餐在放學的政策。

吳文靜表示，對於問卷造成紛擾，也是教育局不樂見的，會選擇做問卷調查也是為了推動政策的共識形成，希望透過問卷調查的結果，就可以知道到底發生什麼問題，教育局可以提供什麼樣的協助，而研討會的雙方都是為了學生好，這也會是最大的共識，那希望在112學年度可以全面實施此項政策，讓學生都能夠吃到全方位的營養午餐；而對於相對弱勢的學童，也能盡到照顧的責任。