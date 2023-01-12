宜蘭縣警察局三星分局啟動多組警網展開攔截圍捕，於廣興橋西端攔截圍捕點，攔獲犯案車輛、搶匪，並起出犯案槍枝及現金。 （宜蘭縣警察局三星分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣警察局宜蘭分局於員山鄉新城橋北端攔截圍捕點，順利攔獲犯案車輛，逮捕2名搶匪，起出犯案槍枝及銀行遭搶的現金，將歹徒繩之以法。（宜蘭縣警察局宜蘭分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣警察局羅東分局在羅東鎮農會舉辦演練。（宜蘭縣警察局羅東分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

年關將近，為加強防護金融機構安全，宜蘭縣警察局宜蘭分局、羅東分局及三星分局自1月5日起，陸續舉辦「金融機構防搶攔截圍捕演練」，過程中皆由警方模擬歹徒持槍威嚇行員搶奪現金，警員隨即上前圍捕，場面驚心動魄，不少民眾誤以為真，直呼警察的反應能力太強了！宜警表示，必全力維護民眾財產安全。

日前羅東分局在羅東鎮農會舉辦演練，因處交通便利，歹徒犯後即可向高速公路逃逸離轄，遂重點於國道5號羅東交流道北上入口處設攔截點，方能順利攔獲犯案車輛，經喝令歹徒下車予以逮捕上銬，並從車輛中起獲犯案槍枝及銀行、民眾遭搶的現金，演習就此順利落幕。

另，宜蘭分局在宜蘭市大坡路郵局舉辦演練，歹徒搶得現鈔後，開車迅速逃離案發現場往市區逃逸，機警行員旋即按下警鈴通報縣警局及勤指中心，在多組警網圍捕下，於員山鄉新城橋北端攔截圍捕點，順利攔獲犯案車輛，逮捕2名搶匪，起出犯案槍枝及銀行遭搶的現金，將歹徒繩之以法。

昨則為三星分局在三星農會信用部本部營業大廳舉辦演練，警方模擬歹徒假冒外送平台戴口罩持槍奪得現鈔後，搭載接應車輛迅速逃離現場，遂啟動多組警網展開攔截圍捕，於廣興橋西端攔截圍捕點，攔獲犯案車輛、搶匪，並起出犯案槍枝及現金。

警方為加強春節期間民眾存、提款安全，籲提領大筆現金，能主動以110或直接撥打各分駐（派出）所電話，請求員警護鈔，以維護提領款安全；也會結合各協勤民力對各金融機構加強巡守等勤務，全力維護金融機構業者及民眾財產安全。