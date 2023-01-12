桃園一名男子阿宏（化名）與女友同居期間竟起色心，趁著女友酒醉不省人事之時脫下內褲猛舔，隔天女友醒來後發現下體濕潤，追問之下才揭發阿宏的惡行，並報警提告。

男子阿宏（化名）與女友小美（化名）同居，2020年11月間阿宏趁小美酒醉時脫掉她的褲子，以舌頭舔弄小美陰部乘機猥褻，小美清醒後發覺下體濕潤才驚覺被阿宏侵犯，氣得報警，案發後兩人也已分手。

根據判決書指出，阿宏有家暴前科，他到案後坦承不諱，一審遭判9個月，然而檢方認為阿宏遲遲未與小美和解，顯示他犯後態度不佳，因而上訴至二審。二審時阿宏表示已經和小美以16萬達成和解，盼法官能從輕量刑，給予緩刑的機會，法官審理後，維持一審原判，但宣告緩刑2年，並要求阿宏參加2場法治教育。全案可上訴。

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