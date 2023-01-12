晶圓代工龍頭台積電(2330)今（13）日召開線上法說，總裁魏哲家預期，台積電上半年美元計價營收將年減4～9％，但下半年將恢復年成長，全年美元計價營收仍將小幅成長、優於市場的小幅衰退。而今年資本支出估落於於320～360億美元，研發費用估增加2成。

魏哲家指出，今年以來消費性電子終端市場需求持續疲弱，而數據中心相關等其他應用市場需求亦出現需緩。公司客戶和供應鏈對此持續採取行動因應，預期半導體供應鏈庫存在上半年將大幅減少，以達到接近平衡水準。

魏哲家預期，台積電上半年以美元計價營收估將年減4～9％。不過，目前已看到需求趨穩的初步跡象，將密切關注其他訊號，預期半導體產業循環將在上半年落底，並在下半年看見逐步復甦，預期台積電下半年以美元計價營收將優於去年同期。

展望2023年全年，魏哲家預期，不含記憶體的半導體產業營收將衰退約4％，其中晶圓代工產業將衰退3％。不過，台積電將持續拓展客戶產品組合及市場、增加整體市占率，預期台積電今年以美元計價營收仍將小幅成長。

台積電財務長黃昭仁表示，今年資本支出預估將落於320～360億美元區間，規模較去年362.9億美元略減，其中約70％將用於先進製程、20％用於特殊製程、10％用於先進封裝和光罩生產等。同時亦將持續研發投資，研發費用估將增加2成。