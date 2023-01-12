屏縣府在過年前媒合台灣農漁會超市中心，即日起至31日在新北、花蓮、台東、屏東、高雄、澎湖、金門等48間農漁會超市促銷午仔魚鮮魚及一夜乾，並搭配年節推廣價買2送1，若反應熱烈將延長優惠時間。（謝佳潾攝）

屏縣府在過年前媒合台灣農漁會超市中心，即日起至31日在新北、花蓮、台東、屏東、高雄、澎湖、金門等48間農漁會超市促銷午仔魚鮮魚及一夜乾，並搭配年節推廣價買2送1，若反應熱烈將延長優惠時間。（謝佳潾攝）

屏縣府在過年前媒合台灣農漁會超市中心，即日起至31日在新北、花蓮、台東、屏東、高雄、澎湖、金門等48間農漁會超市促銷午仔魚鮮魚及一夜乾，並搭配年節推廣價買2送1，若反應熱烈將延長優惠時間。（謝佳潾攝）

去年12月，大陸以未完成註冊為由禁台灣水產品，屏東午仔魚產業大受影響，為此，屏縣府特別在過年前媒合台灣農漁會超市中心，即日起至31日在新北、花蓮、台東、屏東、高雄、澎湖、金門等48間農漁會超市促銷午仔魚鮮魚及一夜乾，並搭配年節推廣價買2送1，若反應熱烈將延長優惠時間。

屏縣府指出，2023年是屏東午仔魚出擊的重要年，所以特別與台灣農漁會超市中心聯合促銷，在新北、花蓮、台東、屏東、高雄、澎湖、金門等48間農漁會超市推出午仔魚鮮魚、午仔魚一夜乾（200至250公克）均一特價每尾159元以及買2送1的優惠。

此外，該檔優惠還搭配2023屏東熱帶農業博覽會，將於展期期間（1月14日至2月28日）在彩魚新視界區推出，縣府表示，歡迎大家用午仔魚幫全家人過年加菜，在過年期間天天有魚吃，也象徵年年有餘，來年事事順心。

台灣農漁會超市中心執行長陳文嘉指出，屏東午仔魚鮮魚及一夜乾都採全程冷鏈冷凍處理，且還去鱗、去鰓、去肚，為消費者提供最好的保鮮方式以及方便料理，昨天已經出1000多箱，陸續還在增加中，原訂通路的48間超市之後也會慢慢增加，相信午仔魚鮮嫩的肉質一定會廣受民眾喜歡，所以若反應熱烈，不排除拉長優惠時間。

縣府農業處長鄭永裕指出，2兩至4兩的午仔魚可做燒烤、便當，6至8兩則為家庭用，10兩可以上桌餐，運用的層面非常廣，而且午仔魚油質豐富，對身體沒有負擔，多吃魚比多吃肉好，所以很有信心可以拓展午仔魚的內銷市場。

他說，屏東午仔魚的養殖面積有400多公頃，年產量近1萬1000餘公噸，占全國近8成，以往約有6000餘公噸銷陸，去年底陸方禁止輸入後，外銷並非完全停止，香港還是有在走，但以前1周約有3趟次，目前降至1、2趟次，而池邊價（產地價）也從1台斤120元降至100元左右，不過縣府已與各漁會密切聯繫，盼透過保價收購的方式，維持午仔魚價格。