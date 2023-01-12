今年春節即將來到，為感謝國軍弟兄保家衛國之辛勞，頭份市長羅雪珠於12日上午，偕同代表會主席温宜靜及各界人士，在頭份市公所老街藝文廣場致贈斗煥坪營區春節加菜金共計62000元、禮盒60份。
這次致贈加菜金活動，考量疫情關係，改在頭份市公所老街藝文廣場舉行，除本所及代表會外，共有9個機關團體共同參加，敬軍熱忱不減。包括頭份市公所、頭份市民代表會、太陽宮、斗煥里里長、苗栗縣小英之友會、苗栗縣後備軍人協會、頭份市民眾服務社、頭份市婦女會、頭份市農會、頭份福德祠、頭份義民廟。
今年春節即將來到，為感謝國軍弟兄保家衛國之辛勞，頭份市長羅雪珠於12日上午，偕同代表會主席温宜靜及各界人士，在頭份市公所老街藝文廣場致贈斗煥坪營區春節加菜金共計62000元、禮盒60份。
這次致贈加菜金活動，考量疫情關係，改在頭份市公所老街藝文廣場舉行，除本所及代表會外，共有9個機關團體共同參加，敬軍熱忱不減。包括頭份市公所、頭份市民代表會、太陽宮、斗煥里里長、苗栗縣小英之友會、苗栗縣後備軍人協會、頭份市民眾服務社、頭份市婦女會、頭份市農會、頭份福德祠、頭份義民廟。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。