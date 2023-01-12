頭份市長羅雪珠及代表會主席溫宜靜12日舉行勞軍。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

今年春節即將來到，為感謝國軍弟兄保家衛國之辛勞，頭份市長羅雪珠於12日上午，偕同代表會主席温宜靜及各界人士，在頭份市公所老街藝文廣場致贈斗煥坪營區春節加菜金共計62000元、禮盒60份。

這次致贈加菜金活動，考量疫情關係，改在頭份市公所老街藝文廣場舉行，除本所及代表會外，共有9個機關團體共同參加，敬軍熱忱不減。包括頭份市公所、頭份市民代表會、太陽宮、斗煥里里長、苗栗縣小英之友會、苗栗縣後備軍人協會、頭份市民眾服務社、頭份市婦女會、頭份市農會、頭份福德祠、頭份義民廟。