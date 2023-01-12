從小陪著媽媽阮菁慧從國小念到大學畢業，國立嘉義高商應用英語科學生張寶云透過特殊選才入學，雙錄取台灣大學和政治大學。（呂妍庭攝）

張寶云（左三）雙錄取台灣大學和政治大學，導師吳依亭（由左至右）、媽媽阮菁慧、校長林義棟、主任張凱越和徐茂松都為她高興。（呂妍庭攝）

國立嘉義高商應用英語科學生張寶云與媽媽阮菁慧同台分享讀書心得和歷程。（呂妍庭攝）

張寶云說「媽媽都這麼認真了？我怎麼可以不努力？」。（呂妍庭攝）

國立嘉義高商應用英語科學生張寶云今年透過特殊選才入學，雙錄取台灣大學外國語文系和政治大學東南亞語言與文化學士學程越文組，從小陪著越南籍媽媽阮菁慧從國小識字班一路念到大學，看媽媽為課業念到凌晨3點、5點，耳濡目染下，張寶云也認真向學，這次一人雙榜刷新嘉義高商紀錄，張寶云說「媽媽都這麼認真了？我怎麼可以不努力？」。

阮菁慧21歲從越南嫁來台灣，雖有高中學歷，但中文字都不認識，為盡快融入台灣社會，她從國小識字班開始學起，國小2年、國中3年、高職3年，一路念到吳鳳科大幼保系畢業，求學期間路除在嘉義高商3年無法帶孩子共讀外，包括念大學時期，張寶云和哥哥都跟著媽媽一起上課，

媽媽上課時，兄妹倆就在教室裡看書、寫功課，阮菁慧說孩子算乖，但幼兒園時期因年紀小坐不住，常常課上到一半就開始吵架，甚至暴哭，讓她很不好意思，所以國小只念了2年，取得學歷證明後進入國中就讀，一樣把兩兄妹帶在身邊。求好心切的阮菁慧說，求學期間常常是半夜寫功課、趕報告，最晚曾寫到凌晨4、5點，取得大學學歷後，現在幼兒園擔任教保員。

張寶云受父母影響，求學過程自動自發，因考慮不增加家裡負擔，高中3年沒上補習班，仍維持班上前3名，且經常拿獎學金減輕家裡負擔，高二時取得中高級英檢證書，以925分取得益金色證書，這次同時考上台大、政大，嘉商校長林義棟誇難能可貴。

由於2年前家中添了一位小弟弟，張寶云平日都會幫忙照顧年幼的弟弟，分擔爸媽的辛勞，加上阮菁慧長期在嘉義市新住民家庭服務中心擔任志工，從小跟著媽媽服務，國中寒暑假也參與服務，加上英文能力不錯，也受邀到教會擔任英語課輔小老師。

張寶云透露，小時候曾看到一本書有介紹外交管等職業，她當時就想當外交人員，所以進入台大外文後，會朝成為外交官或翻譯人員方向努力，媽媽阮菁慧一臉欣慰看著女兒，期許女兒朝夢想邁進。

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