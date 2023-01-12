仲量聯行董事總經理趙正義今（12）日在公布2023年商用不動產市場展望時指出，未來這一年，全球環境都充滿不確定性，但是機會相信也是愈來愈多，預期兔年房市，將會「伺機而動」。

趙正義表示，今年將會是充滿挑戰的一年，在經濟放緩下，勢必對於整體不動產市場有影響。雖然今年有很多不確定性，但商用不動產還是有很多優質的投資標的，值得審慎評估，建議宜保持「靜如處子，動如脫兔」的彈性，以伺機出擊。

仲量聯行副總經理劉建宇表示，據統計台北市A級辦公市場租金已創下史上新高，每坪月租平均達2,975元，年漲3.2％，已連續十年持續成長。其中尤其以信義計畫區頂辦和A辦，為拉抬租金成長的表力，部分大樓已站上4,000元大關。

另外仲量聯行副總經理劉瑤華表示，2022年商用不動產交易金額達1,032億元，年減48％，但還是超越2019年的957億元水準。

土地市場方面，全年交易量達1,845億元。

劉瑤華表示，目前產業需求還是殷切，尤其占地萬坪以上的購地案，還是很難找到。

仲量聯行副總經理侯文信表示，去年政府吸引民間參與公共建設的投資案已簽約114件，總金額達2,685億元，招商非常亮眼。展望2023年，預計有15筆招商案公告，雖然不動產市場趨於保守，投資人出手趨於謹慎，但是具有捷運聯開優勢、區位優勢的送水案，還是投資人青睞的商機。