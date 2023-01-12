美國前白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）12日表示，美國與台灣和盟友密切合作，目的是阻止兩岸戰爭的發生，以反駁「美國把台灣當棋子」一說。

博明近日訪問台灣，12日出席國立政治大學社會科學院所舉辦之指南政策論壇「驚濤駭浪中的自由：台灣準備好了嗎？」博明首先讚許台灣是民主的榜樣，但他也憂心台灣面臨來自北京的威脅。

對於「美國把台灣當棋子」一說，博明反駁，美國與台灣和盟友密切合作，目的是阻止兩岸戰爭的發生，因為戰爭無論對哪一方都是災難性的。他引述美國國父華盛頓之言：「為了確保和平，……必須讓人知道，我們已經做好隨時作戰的準備。」他說，無論是台北和華盛頓，目前都應將此當成睿智的共識。

博明續指，不管是民主黨還是共和黨，美國一致認為，中國對台灣的入侵是對全世界和平、安全和民主的重大威脅。美國總統拜登已經4次表示，如果北京發動攻擊，總統將派美國軍隊保衛台灣，同時，美國國會和五角大廈正在加強美國和盟國落實這一表態的能力，通過加強軍備來支持這個承諾。

博明強調，美國認為必須在和平時期與台灣站在一起，並且於必要時在戰爭中與台灣並肩作戰，以實際打贏戰爭的努力來遏制戰爭。博明也說，北京希望破壞美國聯盟的可信度，使北京能夠容易影響其他國家，脅迫這些國家與北京的「專制帝國」合作。

博明從俄烏戰爭的案例說明，高昂的保家衛國的戰鬥意志，可以成為保衛和平的一種威懾力量，他也讚揚台灣將義務兵役擴大到12個月，「這是台灣全社會對捍衛主權的承諾和宣告」，並向北京發出警告。