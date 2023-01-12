活躍於1970年代電視圈的資深演員江長文，溫文儒雅的形象深植人心，不過已淡出演藝圈多年的他，現驚傳去年11月16日深夜墜樓身亡，享壽76歲，讓外界都震驚不已。

據《自由時報》報導，警方去年11月16日接獲江長文家中社區大樓警衛報案，發現他墜樓身亡，而他的家中窗戶開著，經調查無外力介入跡象，家屬也透露他近期因病痛所苦，服用大量藥物，曾透露輕生念頭。

曾是中視小生的江長文，演過很多周遊的戲，出演過《揚子江風雲》、《花好春長在》等連續劇，還有電影《打破地獄門》、《落翅仔》等，其中他和謝玲玲演出的《一縷相思情》、《愛在夕陽下》，更是讓觀眾印象深刻，也成為當時超受歡迎的螢幕情侶。而他外型溫文儒雅，但帶著一股倔強叛逆的氣質，曾被稱為「憂鬱小生」。

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