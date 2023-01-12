歐洲最大的糖生產商Suedzucker周四公布上一財季獲利年增73.5%，主要原因為糖和生質燃料售價的上漲，抵銷了能源和原物料成本增加的影響。
Suedzucker公布年第三財季(9~11月)營業利益增加到2.20億歐元(約2.37億美元)，遠高於前一年同期的1.27億歐元。
該德國公司補充說，由於收成的明顯改善，上季糖的業務出現獲利。
Suedzucker也重申了對本財年的財測，營業利益將上升至5.3億至6.3億歐元之間。
在俄烏戰爭爆發後，俄羅斯切斷能源供應，德國能源成本隨之升高。
但是歐盟的糖價也出現上漲，從2022年3月的每噸443歐元，上漲到2022年10月的586歐元。
在歐洲，由於甜菜種植量減少4%，致使人們預測，2023年冬天的甜菜收成將低於去年。供應的吃緊意指著，歐盟在新的一年裡仍將是糖的進口國。
該公司預計，截至今年2月的本財年，糖的營業利益將達到1.5億至2億歐元之間，表現將優於前一財年的虧損2100萬歐元。
公司再次強調，下一財年全公司的營業利益會出現成長，將在6.5億至8.5億歐元之間。
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