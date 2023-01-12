12歲男童小凱去年暑假時感到智齒與臉頰腫脹，經治療臉頰仍持續腫大，以為是牙齦感染蜂窩性組織炎，採抗生素治療後仍未改善，後轉至中榮兒童血液腫瘤科診治，診斷出右側顱底橫紋肌肉瘤，歷經1年化學藥物、放射線治療勇敢抗癌，順利恢復。

12歲男童小凱右臉腫脹罹「橫紋肌肉瘤」，經1年勇敢抗癌順利恢復。（台中榮總提供／潘虹恩台中傳真）

台中榮總兒童血液腫瘤科主任黃芳亮指出，橫紋肌肉瘤是發生於橫紋肌肉組織的惡性腫瘤，發生原因不明，發生部位包括頭頸部、泌尿生殖道、後腹腔與肢體的肌肉，常見於15歲以下的孩童；根據台灣兒童癌症基金會的統計，橫紋肌肉瘤占全部兒童惡性腫瘤的3.3％。

小凱在兒童血液腫瘤科團隊接受化學藥物治療，同時在放射腫瘤科團隊接受放射線治療，經歷近1年的療程，期間定期的影像學檢查顯示腫塊逐漸縮小，小凱也恢復俊俏的臉龐。黃芳亮說，小凱罹患的橫紋肌肉瘤屬於侵犯顱底的頭頸部，是最常見的好發位置，幸運的是小凱無任何轉移到其他部位的情況發生。

小凱媽媽回憶，剛知道小凱生病時很害怕會失去他，也表示，很捨不得小凱小小年紀就要和病魔對抗，但在漫長的治療時間都是小凱在安慰她，叫她不要擔心，還說很快就會恢復建康，又堅強又貼心。

台中榮總兒童血液腫瘤科主任黃芳亮指出，橫紋肌肉瘤發生原因不明，發生部位包括頭頸部、泌尿生殖道、後腹腔與肢體的肌肉，常見於15歲以下的孩童。（台中榮總提供／潘虹恩台中傳真）

台中榮總副院長傅雲慶指出，根據台灣兒童癌症基金會統計，台灣兒童橫紋肌肉瘤5年整體存活率為68％，中榮團隊10年來共治療12位橫紋肌肉瘤孩童，整體存活率高達80％，主要仰賴合作無間的兒童腫瘤醫療團隊，近年也導入精準醫學的檢驗與治療，才能成功地治療病童。

傅雲慶也提醒，通常牙齒痛和臉腫又有發炎反應，都會被認為是智齒問題，但小凱經歷牙科和抗生素都無改善，最後才發現是惡性腫瘤，若兒童臉部或身上其他部位發現的異常腫塊，家長應提高警覺，盡早至醫院檢查。