台中市樂成宮旱溪媽祖，每逢歲末年終舉行寒冬送暖活動，30年來不間斷，12日發送東區460戶弱勢家庭，每戶2000元現金紅包、2包各3公斤白米以及食用油，廟方盼拋磚引玉，邀社會大眾關懷弱勢家庭。

郭松益董事長表示，發揚天上聖母慈悲精神，秉持「取之於社會，回饋于社會」的理念，關心社會弱勢族群等，每年舉行歲未寒冬送暖活動，散播愛心關懷。

董事長郭松益表示，關懷不間斷，未來樂成宮與各界攜手辦公益活動，善盡宗教團體對社會的責任，期盼能持續把關懷與善念注入到台灣這片美好的土地上，讓弱勢家庭在歡慶年節時，感受溫暖。

董事長郭松益說，今年東區受惠弱勢家庭共有460戶，每戶致送春節慰問金2000元、白米3公斤2包、食用油3公斤1瓶，及南、南屯、太平、大里、烏日及霧峰區等共有4478戶，每戶致送白米3公斤1包，捐助弱勢團體3公斤白米1500包，捐出慰問金共92萬、白米共20574公斤6858包、食用油共1380公升460瓶。

董事長郭松益指出，今年特別加碼，每戶還可以拿到現金2000元紅包，讓民眾倍感溫暖，盼藉此活動能拋磚引玉，讓各界善心人士及公益團體參與，讓更多弱勢家庭受惠。