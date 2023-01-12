范睿修(上)、曾華暄在劇中有精彩對手戲。（Disney＋提供）

宋芸樺在Disney＋劇集《台灣犯罪故事》第3單元〈惡有引力〉中一人分飾兩角，飾演一對雙胞胎姊妹，和陳以文飾演的警察父親，有不少令人心碎的對手戲。宋芸樺飾演的姊姊角色，在劇中遭學生侵犯不幸身亡，妹妹因自責在案發現場崩潰痛哭。

宋芸樺透露拍攝當時，生活中也有重要的親人猝逝，事發後她一直壓抑情緒，直到拍這場戲時，才發現原來自己有多麼傷心，「跟妹妹角色一樣會自我責備，會想是不是我在家的話一切就不會發生，我不太會在別人面前崩潰，演完那場戲才發現自己的脆弱。」

而遭侵犯的戲，宋芸樺和2個小朋友演員有一起上武術訓練，所有肢體接觸都有經過設計，保護彼此，不會真的觸碰身體，「他們完全不敢碰我，我會在一旁提醒他們說我們現在是在拍戲，沒關係，但他們緊張到手都在抖。」導演也說宋芸樺演得太慘太逼真，把2個小孩嚇死，「孩子們真的以為把她怎麼了，加上地下室很悶，其中一個小孩還換氣過度快暈倒。」

侵犯戲的最後，宋芸樺的臉還得被沙子覆蓋，雖然有戴上假臉皮保護，但還是好幾度想要打噴嚏和咳嗽，是靠意志力把整場戲拍完。同時飾演被害者與被害者家屬，她坦言拍這齣戲的痛苦指數是從影以來沒有過的深刻感受。

宋芸樺（前）和很興奮能與金鐘視帝陳以文合作。（Disney＋提供）

陳以文（右）劇中忍著悲傷為女兒破案報仇。（Disney＋提供）

陳以文的戲分也不輕鬆，要親自調查女兒被害案，收起失去親人的痛苦，維持僅存的理智破案。導演透露和陳以文討論要如何表現感傷時，2人意見不同，「我說你最好每場都給我哭，以文就說萬萬不可，他必須維持理智才有可能破案和報仇。」

陳以文表示看過不少朋友失去親人，絕對不是傷心哭泣，而是會表現正常，只有親近的人才能感受到不對勁，「硬漢遇傷心事不會哭，當然角色心裡絕對是傷痛的，他逼自己不要讓人看到他難過，而是用破案來解決這個難過。」

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