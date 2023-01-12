這家雜貨店賣的零嘴多到數不完，還能看到黑雞丸、大紅豆、冬瓜條等許多在市面上快要絕跡的古早味糖果。（張毓翎攝）

老闆蔡德昌（右）表示，他們雜貨店已傳承3代，有將近70年歷史，一年四季都賣糖果。（張毓翎攝）

鄰近台南鹽水橋南老街的雜貨店「月津香」，每到農曆年前夕，小小店面擺了上千種零嘴，光是糖果類就高達200、300種，可說是在地隱藏版的「糖果店」，而且物美價廉，頗受許多婆婆媽媽喜愛，愈接近過年，人潮天天絡繹不絕，一年一度的月津港燈節將於14日開幕，遊客走訪老街時，不妨來這間雜貨店尋寶。

月津香雜貨店位在南門路上，外觀看起來跟一般柑仔店沒什麼兩樣，不過當地人說，這家雜貨店賣的零嘴多到數不完，還能看到黑雞丸、大紅豆、冬瓜條等許多在市面上快要絕跡的古早味糖果，春節腳步逼近，店家批發許多餅乾、糖果擺放到店裡賣，從門口兩側再到店內架上，眼見所及盡是滿坑滿谷的零嘴。

老闆蔡德昌表示，他們雜貨店已傳承3代，有將近70年歷史，一年四季都賣糖果，而春節期間，無論親友聚會或拜拜祭祀，必須準備一些應景的糖果餅乾，所以特別採購各類堅果，以及傳統零食如生仁糖、娃娃酥、糕仔粒、脆枝等，為了因應民眾春節需求，基本上年假期間都不打烊。