長得醜就不配被愛嗎？一名網友在台北市動物之家發現一隻名叫饅頭的「暴牙狗」，直說奇特的外型走在路上絕對有200%回頭率，且牠的個性還相當顧家。台北市動物之家表示，饅頭的原飼主年近70歲，體力較差，家中還有一隻小型犬，因此選擇放棄飼養活潑好動的米克斯，而至今饅頭在收容所待了將近5年，仍等不到愛牠的人出現。

原PO在臉書社團《米克斯傳奇》發文表示，某日去台北市動物之家時，在狗舍看到一隻小黑狗雙眼炯炯有神，但下排牙齒明顯暴出，直說：「這個長相太讓人過目難忘了吧！牽牠走在路上，回頭率絕對200%」，不過原PO也發現，這隻狗狗進入收容所將近5年，資料卡上寫著「顧家」，卻苦等不到一個願意接納牠的家庭。

根據台北市動物之家資料顯示，這隻毛孩子名叫饅頭，5年前進到收容所時約1歲多，身體非常健康，已施打預防針並完成節育。台北市動物之家向《中時新聞網》表示，原飼主是68歲的老翁，家裡本來有一隻小型犬，養了饅頭沒多久發現牠體型變大又活潑好動，無奈老翁體力不佳，無法給予完善照顧，最終只能選擇放手。

台北市動物之家表示，許多民眾第一眼會被饅頭的暴牙嚇到，擔心牠有攻擊性，但其實饅頭個性溫柔害羞，不曾與人起過衝突、也不會護食，就連洗澡時也相當溫順，想玩「你丟我撿的遊戲」更不是問題，相當親人、適合認養。此外，暴牙並不會造成牠進食困難，對健康沒有危害。

台北市動物之家表示，雖然饅頭的暴牙看起來兇狠，但其實牠是溫柔的狗狗，非常適合認養。（圖／網友Giang Ba提供）

雖然饅頭遭棄養與暴牙無關，但台北市動物之家透露，過去確實有其他狗狗「因為太醜」被送進收容所，而狗狗被棄養的三大主因分別為：「飼主生病或死亡、飼主搬家環境不適合寵物居住、毛孩未受妥善教養導致行為偏差」，目前較容易送養的狗狗大多是品種犬、小型犬或是幼犬，像饅頭這樣的成年米克斯雖然送養機會不大，但仍希望能幫牠找到適合的歸屬。

台北市動物之家呼籲，民眾認養寵物前，務必審慎評估自身能力，如：飼養空間是否足夠、家人是否支持、是否有足夠經濟能力，認養後更要將毛孩視為家人照顧，實踐「認養不棄養」的良好觀念。