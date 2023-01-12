新北捷運公司自2020年2月1日起，推出「持電子票證搭乘淡海輕軌累積滿200元回饋50元」的75折優惠計畫，以回饋淡海輕軌的常客，截至去年12月底，已回饋超過54萬元，尚有1萬9千張票卡尚未領取回饋金；新北捷運公司提醒民眾，可於31日前至淡海輕軌各車站，利用電子票證直接於站內的售票加值機操作領取回饋金。

新北捷運中心指出，為回饋長期搭乘的常客，本活動只要累積搭乘滿200元隨時皆可享有75折回饋，目前共約250萬元回饋金尚待領取，甚至有單程票卡回饋金高達2600元可以領取，但未兌領的回饋金將在2月1日歸零，請尚未兌領的民眾，盡速至淡海輕軌各車站售票加值機依據機台上張貼的操作說明進行兌領。

新北捷運公司表示，回饋金兌領步驟相當簡便，只要在淡海輕軌各車站，將票卡放置於售卡加值機感應區，點選畫面「6筆交易查詢」，即可查看到「累積金額」及「可回饋金額」，再點選「現金回饋」即可直接在票卡加值完成兌領，淡海輕軌的常客不要錯過回饋金兌領。

淡海輕軌持續對於電子票證的常客推出回饋金優惠計畫，包括悠遊卡、一卡通及愛金卡皆適用，而學生票、社福票、兒童票等其他票種均可享累積搭乘，也鼓勵淡水在地學子使用輕軌通學的習慣，減少騎機車，提升通學安全，也歡迎全台學子利用課餘閒暇及春節寒假時間呼朋引伴前來搭乘輕軌觀光，另外未來安坑輕軌的搭乘常客也將享有相同回饋機制。

新北捷運公司同時提醒民眾，使用悠遊卡、一卡通及愛金卡搭乘淡海輕軌時，進、出站須確實刷卡才能累積搭乘票價，搭越多、回饋越多。同時提醒民眾，搭車時仍要注意防疫規範，使用電子票證，並全程佩戴口罩、保持社交安全距離，確保乘車安全。