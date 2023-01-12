全台每年有數以萬計的漁業浮球因破損老舊被丟棄，雲林縣遠景發展協會為喚起民眾關注海洋廢棄物問題，在雲林海岸回收上百個廢棄漁業浮球，邀全台44名藝術家彩繪創作，12日起在台西鄉海口故事屋展出，協會表示廢棄浮球以塑膠製成，不僅造成海洋汙染，也會被沖至海岸線破壞陸域環境，有必要加強宣導與清除工作。

雲林縣台西鄉藝文工作者回收漁業浮球，關注海洋廢棄物問題。（張朝欣攝）

雲林縣遠景發展協會會長丁仁桐長期關注海洋廢棄物問題，之前曾針對「白色汙染」養殖保麗龍浮具進行探討，推動政府補助環保浮具，近年來則聚焦廢棄漁業浮球汙染問題，以藝術創作方式，邀集藝術家們利用回收浮球「化腐朽為神奇」，成為一件件特色藝術品。

丁仁桐表示，漁業浮球的功能是讓網具可以漂浮在海面，為漁民捕魚時最常用的工具，但每年都有數以萬計的浮球被棄置，漁業浮球相當堅固，回收後只要用點巧思，就可以創作出各種裝置藝術，此次在海口故事屋推出「海漂奇藝季」創作展，即邀請全台藝術家們共襄盛舉。

出身台西鄉的知名服裝設計師林國基也參與此次活動，利用毛線包裹回收浮球、塑膠管，創作1組「彩球與兔子」，五顏六色的彩球與兔子造型小椅凳，象徵兔年迎新春，充滿喜氣，吸引許多民眾拍照打卡，並詢問如何製作，人氣最旺。

全台藝術家則以彩繪方式，讓浮球搖身一變成為可愛公仔、章魚、水母、地球儀、安全帽等，藝術家們說，希望透過藝術創作，加強回收宣導與環保教育，並呼籲漁民不要任意棄置漁業浮球，環保與漁政單位能提出鼓勵回收方案，大家一起努力減少海洋廢棄物，把乾淨環境留予後代子孫。