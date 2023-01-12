台中知名五星級飯店，裕元花園酒店在新春元月開始推出數位會員APP，適逢春節即將來臨，超前部署加碼發放市值超過六千元的大紅包，送給所有新加入的會員。只要下載註冊完成便可於三日內在APP中免費取得，不僅如此，裕元花園酒店還規劃二月起以「消費抽機票」的方式，獨家獲得星宇航空贊助東京來回雙人機票，要回饋給活動期間內在館內消費的民眾。

2023年1月12日裕元會員APP正式上線，整合館內餐飲、客房、俱樂部會員並對外開放招募新會員免費加入。會員透過手機除了能更輕鬆的訂房、訂位，更享有館內熱門餐廳獨家優惠！不僅如此，本次會員招募將全館所有消費活動均納入紅利積點系統中，本次會員招募以實質回饋方式，希望透過會員資料的建立，了解消費者的消費行為資訊以及產品面的需求，提供每位會員更完善的最新資訊及提升服務品質。

裕元花園酒店行銷公關部杜岳修經理表示，一般消費者在用餐或住房後，大多數為獨立式消費，所以對於消費者的消費行為和基本資料無法完全有效掌握。本次發行數位會員卡後，除了申請完全免費外，還可享有許多優惠，如入會禮、生日禮、折扣…等。藉由會員資料的建立，在顧客下次回訪飯店住房或用餐時，能即時掌握顧客的住房需求及用餐習慣，可省去溝通時間，讓消費者接受到更順暢的服務及體驗。

若消費者已是裕元花園酒店住房會員、俱樂部會員的顧客，此次招募期間特別提供所有會員可無痛轉換至裕元APP會員，除了會員點數可完全移轉外，更可降低會員卡忘帶、遺失的風險，未來於裕元花園酒店館內每消費$100元即可累積紅利一點。推廣期間已有多數會員開始詢問轉換事宜，對於全新裕元APP的會員制度躍躍欲試。

【裕元花園酒店 Windsor Hotel Taichung】

40764 台中市西屯區台灣大道四段610號

TEL：04-2465-5660 FAX：04-2462-8229