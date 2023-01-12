2020年長榮大學馬國女大生遭到性侵殺害事件震驚社會，當時鍾姓女大生遭30歲男子梁育誌性侵殺害，橋頭地院認為無教化可能，判死刑。12日高雄高分院執行二審，鍾女的家屬也從馬來西亞遠赴出庭，當家屬在法庭上聽見鍾女所遭遇的過程，不禁當場淚崩，痛哭聲連庭外的走廊都清晰可見。開庭結束後，家屬也快速走出法庭，並沒有多做說明。

當年震驚社會的馬國女大生命案發生於10月28日，當時凶手梁育誌躲藏在長榮大學旁的便道，當鍾女獨自走在路上時，梁育誌強行擄走鍾女，在鍾女全力的反抗下，梁育誌還冷血的不停毆打鍾女，直到鍾女無力反抗。

隨後梁育誌強行性侵鍾女得逞，梁育誌載著鍾女到處亂晃，直到發現鍾女斷氣後還伴屍12個小時，途中還盜用鍾女的卡片到休息站購物，隨後將鍾女遺體丟棄在大崗山邊坡。

橋頭地院當時以梁育誌除強制性交殺人，另犯強制性交未遂罪，判刑2年10月、遺棄屍體罪判刑2年，合併執行死刑，褫奪公權終身。

梁育誌律師當時提出要求合議庭應針對被告梁育誌進行量刑前的社會調查，但合議庭並未深入探究其生活背景、求學及成長過程及出社會後的生活狀況，只是依據醫院鑑定報告去附帶的簡要調查，作為量處死刑依據之一，似乎太不嚴謹，因此暫緩開庭。

直到12日才重啟二審，鍾女家屬也從馬來西亞跨海來台參與開庭，鍾母更將想說的話寫成手稿，在法庭上唸給法官聽，情緒湧上時，也當場淚崩不止，雖開庭為不公開，但記者們隔著木門便能聽見鍾母的哭泣聲聲聲傳出，場面令人鼻酸。

開庭結束後，鍾女家屬快步離開法庭，不發一語的走出高分院，更低調地避開媒體快速上車，隨後驅車離去。

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