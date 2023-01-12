大陸《21世紀經濟報導》報導，大陸商務部12日召開例行新聞發布會，發言人束玨婷表示，2021年中國進出口總額連續跨過5兆、6兆美元兩個台階，2022年預計規模將再創新高。

「當前，全球經濟衰退風險上升、外需增長持續放緩，是外貿穩增長面臨的最大壓力，部分行業需求疲弱、訂單不足。」束玉婷指出，外貿保穩提質的任務依然十分艱巨。近段時期，很多地方積極組織外貿企業「走出去」，將海外客商「請進來」，一系列貿易促進措施的落地，大大增加了外貿企業拓市場、接訂單的管道和信心。從商務部跟蹤監測的樣本外貿企業情況看，已經出現了一些積極信號，特別是出口大省接單情況有所好轉。

《21世紀經濟報導》稱，「今年的外貿一波三折，壓力很大，取得這個成績來之不易，但並沒有擺脫壓力。」大陸商務部國際貿易經濟合作研究院國際市場研究部副主任白明分析，在外需整體萎縮背景下，2023年國際市場「分蛋糕」之爭勢必越發激烈。隨著中國疫情政策的優化調整，中國外貿經濟有望加速恢復。但短期的疫情波動，外貿出口的修復尚需時日，可能在中後期有所回彈，同時在2022年前高後低的基數效應，預計2023年出口增速可能前低後高。中國須抓緊時間加大力度穩外貿，才能爭取先機，避免外貿增速出現顯著下滑。

束玉婷表示，大陸商務部將持續密切跟蹤形勢，加大支持力度，全力推動外貿穩規模、優結構，主要開展三方面工作：

一是穩住外貿訂單。發揮駐外經商機構作用，做好貿易促進工作，支援外貿企業赴境外參展、對接洽談。支持中小微企業以多種形式參加境外展會。辦好廣交會等重點展會，加強對境外採購商的招商招展。指導企業用足用好出口信用保險政策，增強接單信心。

二是穩住外貿主體。會同各地方、各相關部門指導企業用好普惠金融、穩崗就業等普惠性政策。發揮各類金融機構作用，進一步加大對外貿企業特別是中小微外貿企業信貸支持力度。

三是幫助企業解決困難。充分利用好穩外貿相關工作機制，及時瞭解、推動解決企業遇到的困難問題，為企業發展營造更加良好的環境。