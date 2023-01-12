「謝謝有他，讓我的家更像家了！」台灣最美的風景是人，但隨著居住型態改變，人們面孔逐漸冷漠，信義房屋新莊丹鳳店主任王健宇認養社區花圃，種下牡丹花與桂花，讓住戶一回家即聞到芳香，南崁奉化店專員黃冠瑜在拜訪社區時，發現中庭稀疏零落、少人駐足，他寫提案、買種子，捲起袖子與住戶一起種下向日葵等花草，這些自主的永續作為都來自於信義房屋的「先義後利」文化沉浸，讓信義房屋員工無私付出。

一名60歲的謝婆婆說，原本深居家中的他，走出門來種花、賞花，不僅繽紛了退休生活，也因此讓社區住戶互動更緊密，家也更加溫暖。而信義房屋的房仲為人親切又有禮，總是活力逢人就叫大哥大姊，因為有他，社區更有向心力，住戶也推薦自己的親友來社區購屋。

對客戶來說，也有益處，信義房屋四號公園店店長李永勤至客戶家收客戶不用的二手書，不僅幫助客戶居家空間更有餘裕，也在店門口販售二手書，所得捐給中和育幼院的孩子，來往的社區住戶不僅可以買到所需的書，還能幫助人，更能了解信義房屋房仲的永續理念，形成一個生生不息的「善循環」。

企業倫理與ESG國際論壇請來今年新上任的劍橋大學信義講座教授Christopher Marquis(前排左二)為台灣學界、企業界帶來ESG新觀點。（圖/信義房屋提供）

信義房屋的永續作為落實於每一名員工，來自於40年前信義房屋創辦人周俊吉的公益初心需合宜對待各利害關係人，因此早在1996年，信義企業集團在全球ESG浪潮尚未興起時，即支持「劍橋大學信義講座教授」進行國際永續研究。

而1月12日於政大公企中心舉辦的信義書院10周年系列活動「企業倫理與ESG國際論壇」則請來今年新上任的劍橋大學信義講座教授Christopher Marquis以「商業進化：以組織驅動永續」為題進行企業倫理大師講座，台下的聽眾大多學界、企業界代表，將國際ESG視野帶進台灣。

台灣指標永續企業台達電、KPMG安侯永續發展顧問公司、法國電力再生能源集團、上海交通大學上海高級金融學院等企業界、學界也共同參與此盛事，跟與會企業一起探討ESG風潮下的全球發展現況與趨勢，如何運用良好的治理引領變革，以求在獲取利潤的同時，考量利害關係人的利益，與周遭社區和諧共融，化危機為轉機，達到永續發展生生不息。