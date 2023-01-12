世界衛生組織（WHO）周三發布風險評估報告，稱新冠變種病毒Omicron最新亞變種XBB.1.5沒有任何已知的突變，會導致感染時病情加重。

但世衛也在報告中指出，目前尚無任何有關於XBB.1.5會如何影響患者健康的真實世界數據，因此無法就該亞型變異株的嚴重程度做出結論。

世衛新冠病情技術小組負責人Maria Van Kerkhove上周表示，XBB.1.5是迄今傳播力最強的亞變種病毒，具有高度的免疫脫逃能力，且可以與人體細胞更緊密的結合，導致傳染力更強。

該全球衛生組織周三在報告中指出，XBB.1.5在美國具有發展優勢，尤其是在其東北地區，已經迅速成為當地的主流株。XBB.1.5可能導致全球病例增加，但目前很難確定，因為幾乎所有數據都來自美國，至於XBB.1.5在其他國家的傳播速度仍需要更多數據判定。

由於XBB.1.5在美國快速傳播，恐將在今年冬天引爆新一波住院潮，拜登政府周三宣布將新冠公共衛生緊急狀態延長至4月。根據美國疾病管控暨預防中心（CDC）的數據，美國東北部逾七成新增病例感染的是XBB.1.5。此前世衛歐洲官員表示，目前在歐洲檢測到的XBB.1.5感染者仍然很少，但已看到增加的趨勢。