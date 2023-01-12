仁寶(2324)今天在南港展覽館舉行尾牙，席開逾900桌，總獎金4000餘萬元，最大獎20萬元。董事長許勝雄表示，2023的總經環境會比2022更挑戰，台灣會呈外冷內溫，內溫是靠政府政策支持和內需回溫。仁寶總經理翁宗斌表示，今年仁寶對全年仍是保守，營收年減機率比較大，而下半年優於上半年。在資本支出方面，今年會比較保守，景氣下滑的環境，以改善流程自動化和數位化、保留盈餘資金因應。

翁宗斌表示，仁寶去年全年營收1.073兆億元，連3年破兆元，總出貨量為9460萬台（含NB和非NB)。去年營收年減13%，出貨降21%，其中NB出貨3900萬台，下滑3成，至於新產品伺服器和車電及5G AIOT則都有雙位數的成長。新產品今年仍有雙位數成長。

在客戶庫存方面，翁宗斌表示，客戶庫存在第一季消得差不多了，但信心度不足，很多企業仍有裁員計畫。

翁宗斌表示，仁寶重視ESG社會關懷，成立永續發展委員會，第二季成立永續長，按期向社會說明執行情況。2050達到淨零排放。仁寶和顧問公司合作，會在今年的第二季提出2030,2035的減碳策略具體執行計畫。

展望今年，翁宗斌表示，今年首季，因通膨和升息因素，營收還是會呈衰退尤其是消費性的產品，第二季也還不會好。PC採取保守，季減個位數。

在海外擴廠方面，翁宗斌表示，仁寶在越南進展順利，車電在美國印弟安那運轉很有效率，今年也會在墨西哥。車電趨勢是新能源車趨勢所在。雖然仁寶持續在海外擴產，但今年仁寶的產能有80~90%仍是大陸生產。