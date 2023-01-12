經過連續幾天上漲激情後，日經指數12日盤整，盤中最高點一度來到26,547.61點，最後收26,449.82點，僅漲3.82點，可說平盤作收。東證收1,908.18點，漲6.93點或0.36%。

市場猜測日本央行可能進一步調整現行政策，激勵金融族群上揚，銀行類股也一度大漲3.48%。上個月，日本擴大殖利率曲線控制上下限制區之後，殖利率曾大升至2015年中以來最高。

分析師認為，日股連日走高，再漲的空間應該有限，也看到美國即將出爐的最新消費者物價報告之前，的確有投資者在調節持股水位。不過，日股底部支撐不弱，是因為美國經濟應可軟著陸而非硬著陸。

中國大陸雖已國境大開，但嚴格的入境限制卻讓日企各個是看得到而吃不到，商機遲遲不來之下，陸客觀光概念股也慘遭拋售，像是航空類股一度跌0.94%，鐵路運輸也跌1.08%。

根據日本官方12日數據，因海外投資有成主要所得創下新高，加上貿易逆差趨緩，以及當時日圓匯價還是走貶之下，當地2022年11月經常帳順差高達1.8兆日圓，或136.5億美元，是有史以來金額最高的11月。