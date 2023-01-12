韓股12日開高後，受到經濟數據以及產業負面消息影響，大盤一度跌至平盤附近，不過尾盤小幅拉抬下，最後收在2,365.1點，漲5.57點或0.24%，日線連7天走高。同時，韓元走升，外資買超4840億韓元。

因在新冠疫情期間擴大支出，韓國政府2022年從元月到11月的財政入不敷出，赤字金額高達98兆韓元，較2021年同期短缺77兆韓元，還要多出21兆韓元，約168億美元。

根據韓國媒體TheElec報導，韓國版晶圓雙雄三星與SK海力士，早在上一季就已討論過，是否要減少採購用於製造晶片的矽晶圓材料。三星電子收平，SK海力士則跌0.57%。

其它大型股方面，汽車電池製造商LG Energy Solution漲0.74%，網路平台大廠Naver跌0.51%，現代汽車則漲1.52%。

韓元兌一美元在1,245.8價位附近，韓元小升0.4元。