平時除了注意新冠肺炎，流感也要特別小心。營養師許育禎表示，流行性感冒是由流感病毒傳播，感染後會出現發燒、肌肉痠痛、全身無力、流鼻水等症狀，嚴重還可能造成死亡，對此分享平時該如何增強抵抗力，若確診可喝現打果汁，多攝取維生素C，有助身體快速復原。

許育禎在臉書粉專提到，流行性感冒由流感病毒傳播，病毒有A至D型，其中僅有A型和B型會造成季節性流行，感染後會出現發燒、肌肉痠痛、全身無力、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽等症狀，嚴重還有噁心、嘔吐、肺炎、腦炎、心肌炎等合併症，不稍加注意恐引發死亡。

許育禎說，想要降低感染機會，就要養成生活和飲食好習慣，提升自我免疫力，第一是「充足睡眠」，幼兒每天睡眠時間為10至14小時、學齡期兒童8至10小時，成人則是7至9小時，睡眠充足可修復受損細胞，讓身體與腦部獲得緩解。

第二是「適當紓壓」，壓力大時腸道的好菌會減少，壞菌則會變多，使免疫力下降，造成體內荷爾蒙分泌紊亂，平時可透過運動或從事喜歡的事情紓壓。第三「少吃不健康食物」，麵包、糕點、甜飲、油炸物、加工食品等，不只熱量高而且缺乏營養素，製作過程中還可能加入許多食品添加物，造成身體負擔或引起慢性發炎。

第四要「多吃健康食材」，也就是全榖根莖類、各種顏色蔬果、豆魚蛋肉、乳製品、堅果種子等，第五烹調時少用油炸、燒烤、烘焙，最好使用原型食材並以低溫烹調，例如清蒸、滷、涼拌、快炒等，降低致炎物質產生，減少體內不必要的垃圾堆積。

民眾若不幸感染，最重要的就是多休息，出現發燒症狀需多補充水分，也可以喝現打果汁，例如柳丁汁、稀釋檸檬汁，或是食用富含維生素C的奇異果、木瓜、芭樂等水果，可以提升免疫，加速身體復原；如果喉嚨痛造成吞嚥困難或食慾不佳，可吃流質或半流質食物增加營養，比如牛奶、優酪乳、優格、蒸蛋、豆花、餛飩等，千萬不要吃太燙、辛辣、甜食、油炸、太硬等刺激性的食物，會讓喉嚨更不舒服。