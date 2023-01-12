虎年台股一瀉千里，2022年全年下跌超過4,000點，創史上第2高的單年跌點紀錄，跌幅逾2成也為史上第7大，展望兔年（2023年）金管會主委黃天牧12日在2023年金管會新春記者會中指出，台股基本上有基本面，今年有什麼黑天鵝無法預知，但灰犀牛是要格外注意的包括：俄烏戰爭持續、主要國家升息、通膨，他認為，台股在挑戰下可「展現韌性穩健前行」。

黃天牧表示，2022年在疫情、戰爭、通膨、升息等因素，都對全球經濟與金融市場造成深刻且廣泛的影響，台股今年的價、量無法預測只能用「撲朔迷離」來形容。

黃天牧指出，2022年台股表現在全球表現中段班，2022年底上市櫃公司整體營收42兆元較2021年增加5％，營收金額也是史上新高，至於台股殖利率現金股利達4.88％（加股票股利幸Ｗ5.09％），展現出穩健的基本面。

黃天牧認為，2023年經濟動能雖會趨緩，經濟下行風險會影響到全球資本市場，當然也會影響台股、上市櫃公司也會遇到，難預估價量狀況，但基本上上市櫃公司不論是財務面的獲利盈餘，還是非財務面的公司治理、永續經營都在努力，未來充滿挑戰，但希望「展現韌性、穩健前行」。

對於外資，黃天牧指出，外資主要會看市場獲利展望在國際間做適度配置，他說他無法分析外資何時來、何時去，但台股基本上有基本面，雖升息造成經濟成長動能問題，但去年營收還是很穩健，金管會將維持資本市場韌性，交易所會讓台股穩健前行。

黃天牧表示，對於今年的黑天鵝無法預知，但灰犀牛是要格外注意的，包括：俄烏戰爭持續，主要國家升息、通膨，升息影響經濟成長動能，會有連帶效果，是今年要特別關注的。