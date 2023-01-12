長榮集團創辦人死亡後，他的兒子張國政因為2筆境外信託利益權利的遺產稅計算結果不服，對財政部台北國稅局提起行政訴訟，請求撤銷處分，但台北高等行政法院認為，國稅局核定處分無誤，駁回訴訟，可上訴。

張榮發在2016年1月20日死亡，他的繼承人共有李玉美、張國華、張國明、張國煒、鄭明維、鄭明宜6人，經遺囑執行人柯麗卿等4人在核准展延申報期限內之同年10月20日辦理遺產稅申報，財政部台北國稅局2017年核定遺產總額新台幣249億9601萬0200元，應納稅額24億0548萬2085元。

張國政對於境外信託利益權利對其不利的核定結果部分不服，主張18億9522萬5467元、46億9073萬1504元這2筆，合計應減價差9億8538萬9060元、得調減稅額計9853萬8906元，經提行政訴訟，台北高等行政法院認為國稅局核計結果無誤，駁回張的訴訟。