台東富岡漁港是往返蘭嶼、綠島兩離島重要港口，過去動線混亂，今天起人、車道及漁民卸貨分流。（蔡旻妤攝）

台東富岡漁港是往返蘭嶼、綠島兩離島重要港口，過去動線混亂，今天起人、車道及漁民卸貨分流。（蔡旻妤攝）

台東富岡漁港是往返蘭嶼、綠島兩離島重要港口，過去動線混亂，今天起人、車道及漁民卸貨分流。（蔡旻妤攝）

台東富岡漁港是往返蘭嶼、綠島兩離島重要港口，過去因動線混亂，加上春節連假每日近6000人往返，台東縣政府斥資1200萬改善候船室公廁、道路人行標線及登船碼頭人車分道，今天啟用。台東縣長饒慶鈴表示，不僅改善重整既有停車空間，也能確保碼頭遊客上下船的動線安全。

縣議員黃碧妹、王姷力、台東市長陳銘風及蘭嶼鄉長謝胡源等人皆到場關心，富岡漁港是台東往返蘭嶼及綠島的交通門戶，登船碼頭過去因漁、商、貨使用者眾多，需求不一，互相干擾動線，行人必須日曬雨淋下在車陣穿梭。

饒慶鈴說，台東縣政府去年請交通部航港局協助邀集專家學者會勘後，定調人車動線分離，設置動線區隔設施及重新畫設人、車道路及漁民卸貨區，遊客不必與客車及漁民爭道，漁民也有自己的卸貨空間，針對老幼身障或行李較多的乘客，縣府也推動博愛免費接駁服務。

春節10天連假將至，依往年經驗，過年期間最多1天約有5、6000人往返離島，此次動線改善及人車分流後，將增進旅客安全及提升候船環境。而富岡候船室廁所也拆除重建，並針對採光、排水、通風及使用者動線妥善評估，增設親子友善設施，並強化清潔。

縣府農業處說明，登船碼頭過去採階梯式登船動線，人行道標線及遮陽網油漆剝落、指標牌辨識不易等問題，如今將動線改為緩坡，為無障礙友善空間，新設指標牌及標線與遮陽網重新上漆，並改善停車空間，包括汽車停車14格、卸貨專用4格及無障礙停車格1格。