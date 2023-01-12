中國大陸外交部發言人汪文斌12日主持例行記者會。記者提問，印度將舉辦全球南方國家之聲峰會，未邀G20其他開發中大國和新興經濟體，中方持何態度？汪文斌回應表示，注意到相關的報導。印方已向中方通報了辦會的考慮和計畫。中方一向主張國際社會關注開發中國家的共同意願和合理關切，高度重視開發中國家團結合作、共同發展。

汪文斌稱，為推動國際社會關注發展問題，深化發展合作，中方提出了全球發展倡議，強調關注開發中國家面臨的特殊發展挑戰，深化重點領域合作，為開發中國家復甦發展，加快落實2030年可持續發展議程注入強勁動力。

據報導，印度將於12日至13日舉行「全球南方國家之聲」線上峰會，討論開發中國家金融發展和能源安全等問題，已經邀請了120多個開發中國家的政府首腦、外長和財長與會。

有分析認為，印度是今年G20的主席國，希望通過此次會議同開發中國家廣泛交流，以豐富G20會議的議題和成果。也有評論指出，這次峰會並未邀請G20中其他的開發中大國和新興經濟體，因此代表性和影響力有所欠缺。