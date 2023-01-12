春節即將來臨，也代表著每年人氣爆棚的櫻花季即將盛大展開，在追櫻的前夕，Klook特搜5大絕佳賞櫻提案，針對露營、泡湯、樂園、森林、美食等不同族群，讓喜愛櫻花的旅客可以根據自己的玩樂喜好，體驗與眾不同的賞櫻樂趣！

「愛露營」

的旅客不妨白天在營帳內欣賞粉色櫻花雨，晚上細細享受星空下的浪漫夜櫻；

「愛泡湯」

的旅客可一邊泡溫泉放鬆身心、一邊觀賞盛開的櫻花；若前往

「樂園」

則可暢玩設施、尋找刺激，還能與好友閨蜜大拍櫻花美照；或想靜靜欣賞櫻花，也可來到

「森林」

間的山中秘境與農場，沈醉於山水畫般的迷人風景；

「愛美食」

的旅客則可前往近期新開幕的山中日本村，穿著和服於櫻花步道上漫步、盡情享受日式餐點。一、

愛露營 - 浪漫櫻花雨下的露營體驗

熱愛與三五好友露營，感受日夜櫻花之美的旅客，不妨來到位在新竹五峰的愛上喜翁豪華露營區，不僅群山環抱、雲霧繚繞，宛如置身雲中秘境，園區更種有上萬棵櫻花樹，可搭配一泊四食方案，在櫻花樹下享受唯美的下午茶時光或豪華海陸全餐，同時將白天的粉嫩櫻花與星空下的浪漫夜櫻一網打盡，來場最浪漫的粉色系露營體驗。

櫻花季露營期間，可同時將白天的粉嫩櫻花與星空下的浪漫夜櫻一網打盡

二、愛泡湯 - 泡美人湯欣賞夢幻花旗木

春天乍暖還寒適合泡湯！邊賞花邊泡湯，更是頂級享受；位於高雄的遠山望月溫泉風呂露營區，種植了近千棵被譽為泰國櫻花的「花旗木」，跟櫻花一樣是浪漫的少女粉色，花期約在3月下旬至4月下旬；欣賞夢幻花旗木同時，還可在半露天湯屋享受有美人湯之稱的碳酸氫鹽泉，具有滋潤肌膚的功效，有如沐浴於天然化妝水中，為浪漫的春天增添樂趣。

高雄的遠山望月溫泉風呂露營區，種植了近千棵被譽為泰國櫻花的「花旗木」

欣賞花旗木同時還可享受美人湯，為浪漫的春天增添樂趣

三、愛樂園 – 穿梭遊樂設施與櫻花大拍美照

綜觀全台樂園中，當屬南投的九族文化村的櫻花具話題性，不僅可暢玩遊樂設施與原住民表演，園區內更有多達五千顆的八重櫻、吉野櫻和富士櫻等，於櫻花季期間穿梭於綿延數百公尺的櫻花步道大拍美照，搭乘空中纜車鳥瞰全區的櫻花美景，或於夜幕降下時，欣賞透過花燈與湖面照映出的櫻花彩虹，甚至可以參與活動中的慶典！

九族文化村櫻花季期間，有多達五千顆的八重櫻、吉野櫻和富士櫻等絕美櫻花

趁櫻花盛開之時，旅客可暢玩遊樂設施同時與櫻花大拍美照

四、愛森林 - 徜徉森林浴與片片粉色花海

喜歡大自然中森林系朋友，武陵農場是絕不能錯過櫻花，2.1萬株櫻花將接續綻放，尤其山櫻花與紅粉佳人的色彩層次堆疊，令人驚艷；此外，擁有著「上帝的部落」之稱的司馬庫斯，除了有壯麗的神木群步道，每年2至3月登場的櫻花季更是重頭戲，粉紅色的櫻花隧道也在近年爆紅，2,000多株的櫻花包含山櫻花、緋寒櫻，及日本品種的昭和櫻、八重櫻都能看得到，是徜徉森林芬多精與粉色花海的最佳選擇。

櫻花迷每年爭相必訪的武陵農場，將有2.1萬株櫻花接續綻放，令人驚艷

司馬庫斯除了擁有壯麗的神木群步道，粉紅色的櫻花隧道也在近年爆紅

五、愛美食 - 享受日式餐點漫步櫻花步道

2022年底全新開幕的高雄熱門景點「千野村日式景觀餐廳」，讓民眾不用出國就能體驗濃濃日本味！入園處即可看見紅色鳥居、燈籠街及紙傘牆等超人氣打卡地標，旅客可穿著和服漫步在櫻花步道下，目前還有和服免費體驗活動，只要留下Google評論即可免費體驗一小時；販售的團子、鯛魚燒、章魚小丸子等日式餐點，更讓人彷彿置身在日本參加慶典，園區內還有可愛的水豚君作伴，讓旅客享受最療癒的賞櫻體驗。